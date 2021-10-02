شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: تحديث البروتوكول المصري خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة: وزارة الصحة المصرية في منتهى القوة، فهناك مخزون من الأكسجين قوى جدا ولدينا احتياطي استراتيجي منه في منتهى القوة، وهذا الامر هو الشاغل الأساسي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مضيفا أنه لا يوجد هناك أي نقص في الأكسجين أو الأدوية في مصر، وأنه كان هناك نقص في بعض الأدوية فهو نقص عالمي وليس نقص في جمهورية مصر العربية.

وأوضح حسني: نعمل الآن على تحديث بروتوكول علاج أعراض فيروس كورونا، على الرغم من أنه تم تحديثه قبل شهر، فهناك أبحاث جديدة وأدوية جديدة ظهرت، نعمل على دراسة فعاليتها وأمنها وسيتم تحديث البروتوكول المصري خلال أسبوعين.

وتابع الدكتور حسام حسنى خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامي سيد على، أن هناك العديد من الشائعات تخرج تشكك في فاعلية اللقاحات ودرجة الأمان الخاصة بها ولا نعلم مصدر تلك الشائعات، مشيرا إلى أن العالم اجمع يتلقى اللقاح ويتسابق علية وهناك دول حصل 70% من سكانها على الجرعتين مشيرا الى ان اللقاح يحمى تماما من الاعراض الشديدة لفيروس كورونا او الوفاة واللقاح مثلة مثل أي شيء به نسبة من الاعراض الجانبية المقبولة مثل ارتفاع درجة الحرارة او تكسير في الجسد لمدة 48 ساعة على اقصى تقدير ونسبة الاعراض الشديدة لا تتجاوز ال5 في المليون.

وواصل الدكتور حسام حسنى: لا يوجد أي دواء يتم الإعلان عنه الا ووزارة الصحة تعمل على توفيره وتصنيعه.

وأجاب الدكتور حسام حسنى على سؤال سأله مقدم البرنامج عن فريق كرة القدم الذى شجعة، فأجابه انه زملكاوي والزمالك عشق وشرف لاى شخص.