شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: طرح 6 مجمعات جديدة خلال الفترة القادمة بإجمالى 317 مصنعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء محمد الزلاط، إنه في إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة، وكان من ضمنها الاهتمام بالقطاع الصناعي، فكان هناك مبادرة "مصنعك جاهز بالترخيص"، وتم خلال تلك المبادرة إنشاء المجمعات الصناعية، التي ساهمت في توفير فرص عمل للشباب، فتم الاهتمام بالمصانع الصغيرة من ناحية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز": "من هذا المنطلق أنشأت الدولة 17 مجمع صناعي، 4 منهم بدأ عملهم في الفترة ما بين 2014 لـ 2020، وخلال العام الماضي تم طرح 7 مجمعات، وخلال الفترة القادمة سيتم طرح 6 مجمعات أخرى، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء عدد من المجمعات الصناعية من خلال مبادرة حياة كريمة، بإجمالي 317 مصنعا، وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات للبدء في الخطوات".

وقال: "المجمع الصناعي عبارة عن وحدات صناعية متكاملة، تضم شبكة كهربا ومياه وتوفير جميع الخدمات، ونحن نتابع القائمين على تلك المصانع حتى يتمكنوا من إخراج المنتج المطلوب صناعته".