شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: استمرار فتح باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة)، عن استمرار فتح باب التسجيل لجميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، حتى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 لمن لم يسبق له التقدم للجامعات الأهلية على موقع التنسيق الإلكترونى https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة لأبنائنا الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعامين الحالي والسابق للتقديم الإلكتروني.

كما يتيح موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الفرصة لتعديل الرغبات، للطلاب الذين استنفذوا رغباتهم ولم يتم ترشيحهم في المراحل السابقة.

وتعقد اختبارات القبول الإلكترونية في جولتها الأخيرة في بداية الأسبوع القادم، وتستكمل عمليات التنسيق والترشيح بشكل نهائي عقب انتهاء جولة اختبارات القبول الإلكترونية الأخيرة مباشرة.