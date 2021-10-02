شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى وزيرى: افتتاح طريق الكباش خلال نوفمبر بالتزامن مع العيد القومي للأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مصر استردت تمثالين أثريين بالتنسيق مع الحكومة البلجيكية، بسبب أنه لدينا إدارة الآثار المستردة لرصد ومتابعة المزادات الخارجية لاستيراد الآثار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدى عبر برنامجها صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد: "وتمكنا من إعادة آلاف القطع التي خرجت بطرق غير مشروعة، ومنذ فترة تم استرداد 150 قطعة من فرنسا الفترة الماضية بالتعاون مع النيابة العامة، والآثار التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية يتم متابعتها والعمل على عودتها مرة أخرى".

وتابع :"هناك اعمال جارية بمحافظ الأقصر وجارى تلوين العقارات بلون الآثار وهناك تجديد للبنية التحتية بالكامل، وهناك احتفالية كبيرة في افتتاح طريق الكباش مثل ما حدث في نقل المومياوات وأعمال الترميم في معابد الأقصر مستمرة لأبرز معالم آثارنا المميزة".

وأوضح : "سنبهر العالم في افتتاح طريق الكباش بالأقصر تزامنا مع العيد القومى للمحافظة، وأنه من الممكن أن يكون الاحتفال بطريق الكباش يوم 4 نوفمبر لأنه يوم تاريخ احتفال الأقصر بعيدها القومى، لأنه فى هذا اليوم تم اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون، وأن هناك 22 محتف آثار تم افتتاحهم بالسنوات الماضية".

وأكد أن قصر محمد على في شبرا تم صرف مئات الملايين لتطويره وخلال بضعه أسابيع سيتم افتتاحه، وما نشر عن حديقة الأسماك وشطبها من الأثار الإسلامية والقبطية عارى تمام من الصحة ولم ولن نشطب أي موقع أثرى ونهتم بالقصور المهملة".