شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. مدبولى والخصاونة يستعرضان المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ جون كيرى يوم السبت، عن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل.

وإلى أهم الأخبار:

رئيسا وزراء مصر والأردن يستعرضان أبرز المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، عرضاً وافياً لاستعراض ملامح أبرز المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التخطيط: 900 مليار جنيه لتحسين جودة المياه وتطوير مصادر جديدة

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى ورشة عمل افتراضية رفيعة المستوى بعنوان "ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائى وحقوق الإنسان" والمنعقدة تحت رعاية مصر والإكوادور وفيجى والمجر والأردن والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

جون كيري: ترشيح مصر لاستضافة مؤتمر المناخ العام المقبل

قال مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ جون كيرى يوم السبت، إن مصر قد تم اختيارها بالفعل المرشحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل.

وزارة الدفاع تنشر لقطات نادرة من حرب أكتوبر 1973.. فيديو

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع عدة فيديوهات تحمل لقطات نادرة عن حرب أكتوبر 1973، والتى يحتفل بها الشعب المصرى والدولة المصرية خلال الشهر الجارى، وذلك بمرور 48 عاما على ذكرى الانتصار الكبير للجيش المصرى فى معركة استرداد الأرض والكرامة.

غدا فرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى تمتد للقاهرة والعظمى بالعاصمة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد .

محمد صلاح ينافس على أفضل أهداف ليفربول فى سبتمبر بهدفين من 10.. فيديو

ينافس الدولى المصرى محمد صلاح بهدفين سجلها الشهر المنتهى، على جائزة أفضل هدف لفريقه ليفربول فى شهر سبتمبر.

رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لتفقد عدد من المشروعات.

الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 23 مليار جنيه خلال شهر

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث استهدفت الحملات الأمنية البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية)، ما أسفر عن ضبط (287 متهم) وبحوزتهم (136 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 4 خزن– 140 قطعة سلاح أبيض).

هجوم حاد على مطرب راب فلسطينى بعد تغييره كلمات ابتهال النقشبندى

هاجم عدد كبير من مغردى تويتر، مطرب الراب الفلسطينى شب جديد، بعد غنائه أمس على المسرح فى حفل مروان بابلو ابتهال مولاى إنى ببابك الشهير للشيخ سيد النقشبندي، وتغييره كلمة مولاى إلى مروان، فى إشاره منه إلى مروان بسبب ما فعله متهمينه بالإلحاد.

أطباء: متغير "دلتا" لكورونا يسبب الصداع النصفى.. وتناول الكافيين يزيد الأعراض

الصداع ظاهرة نعانى منها جميعًا، فهو ألم فى الرأس، ويمكن أن يحدث فى أى جزء من الرأس، وقد يكون الصداع نتيجة الإجهاد أو ضغط الجيوب الأنفية المرتبط بالحساسية، أو أعراض الصداع النصفى التى غالبًا ما تأتى بسبب العدوى من فيروس كورونا وتحديدًا المتغير "دلتا"، مهما كان ما تتناوله لمكافحة أعراضه يجب التوقف عن الإفراط فى تناول الكافيين، بحسب ما ذكره موقع "eatthis".

مرتضى منصور: أسرتى تمنعنى من خوض انتخابات الزمالك.. وموقفى النهائى الثلاثاء

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، أنه لم يحسم موقفه من خوض انتخابات القلعة البيضاء من عدمه حتى الوقت الحالى، مشيرًا إلى إنه يتعرض لضغوطات من أسرته لمنعه من خوض الانتخابات.

سامح شكرى يؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبي، والوفد المُرافق له.

أرقام صادمة لنجوم الأهلى تثير الشكوك حول استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

فجر البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى مفاجأة من العيار الثقيل بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف ثنائى الأهلى من قائمة الفراعنة التى تستعد لمواجهتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم 2022، يومى الجمعة والاثنين المقبلين فى الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة التى يحتل فيها منتخبنا المركز الثانى برصيد 4 نقاط خلف ليبيا المتصدر بـ6 نقاط من انتصارين على الجابون وأنجولا.

فى أول استقبال لمسؤول رسمى بمقر مجلس الوزراء بالحى الحكومي.. مدبولى يستقبل نظيره الأردنى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية.. ويؤكد: تنفيذ عاصمة إدارية جديدة كان نتيجة لتوفيق من الله ولرؤية موفقة من الرئيس السيسي

استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، فى إطار زيارته الرسمية لمصر بهدف تعزيز فرص التعاون الثنائى بين البلدين، ليعدُ أول استقبال لمسئول رسمى يشهده مقر مجلس الوزراء بالحى الحكومي.

كلام من القلب.. رسائل الرئيس السيسى للقضاة فى عيدهم.. عدم التدخل فى شئون القضاء قاعدة ذهبية لا نحيد عنها.. أنتم تتحملون المسئولية أمام الله فى أحكامكم.. ويؤكد: تعلمت من شقيقى دور ومكانة العدالة فى مصر.. فيديو

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيه التحية للرئيس السابق عدلى منصور، قائلا: "كلام من القلب.. كل التحية والتقدير والاحترام.. وكانت مشاركته ومساهمته وقيادته للدولة فى وقت من أصعب الأوقات التى مرت على مصر أمر محل تقدير واحترام كل المصريين، ومنى أنا شخصيا، وتقديرا له واعتزازا على لمكانته ومكانة القضاء المصرى".