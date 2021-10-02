شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 400 حاجز حديدى لركن السيارات وتاندات وأسوار بشوارع شمال الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة حملاتها لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، لتمهيد الطريق أمام حركة سير المواطنين والسيارات.

وفي ذلك الإطار، وانطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قام حي شمال الجيزة برفع 400 حاله تعدي علي الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية، وشملت تاندات وأسوار خرسانية وحواجز حديدية في قطاع إمبابة والمنيرة الشرقية ومدينة التحرير، وجاري الاستكمال بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال.

وأسفرت الحملة عن إزالة (28 تاندة مخالفة - 22 سور مبانى وخرسانى - 65 حاجز حديدى يستخدم لركن السيارات - 95 حالة أشغال للمحال والمقاهي )

(مدينة التحرير) فى مناطق أمبابة والمنيرة الشرقية كما تم رفع وإزالة ( 190) حاجز حديدي وكتل خراسنيه وغيرها بشوارع 28 و4 و16 و 8 .

وفى السياق أزال مركز ومدينة الصف عقارا مخالفا (فيلا) على أراضي أملاك الدولة بمساحه 175م بمنطقة أبو جبيرة بقرية الشرفاء، حيث بدأت أعمال الإزالة منتصف الليل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من العميد علي عبد الله رئيس المركز، كما قام مركز أوسيم بإزالة سقف جمالون مقام بالمخالفة على مساحة 400 متر بقرية برطس، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من فرج عبد العاطي رئيس المركز .



ازالة تعديات على شوارع الجيزة



ازالة تعديات على شوارع الجيزة



ازالة تعديات على شوارع الجيزة



ازالة تعديات على شوارع الجيزة



ازالة تعديات على شوارع الجيزة



ازالة تعديات على شوارع الجيزة



ازالة تعديات على شوارع الجيزة