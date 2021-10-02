شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تطلق المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ غدا الاحد المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد اكدت أن المرحلة الأولي لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كانت للإعاقات الشديدة والواضحة وأنه تم الاتفاق علي الربط الشبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل التي تسجل على منظومة صحة المرأة والتي تحتوي على البيانات الصحية لسيدات تكافل وكرامة ، لأن ذلك يساعد في تطبيق المشروطية الصحية لأسر تكافل.

وأكدت القباج أهمية ميكنة القومسيون الطبي وميكنة استمارة الكشف الطبي،وإعداد منصة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول علي موعد لإجراء الكشف الطبي، مشيرة إلي أنه تم تحميل المنصة والاستمارة بعد إجراءات عديدة وتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي.