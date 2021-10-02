ملحمة استمرت 7 ساعات.. كيف تصدى 65 رجل إطفاء لـ"جحيم الزرايب"؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

التاسعة والربع مساء أول أمس الخميس كان أهالي منطقة الزرايب بقرية البراجيل مركز أوسيم شمال الجيزة على موعد مع جحيم متكرر اعتادوا عليه كل عام لكن تلك المرة جاءت الأجواء عصيبة على الجميع في ليلة ظلماء.

دوي سارينة إنذار تحول معه مقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى أشبع بخلية نحل. الكل يسرع إلى مكانه المتفق عليه إيذانا بالخروج إلى مهمة وتحد جديد.

6 سيارات إطفاء تحركت إلى القرية المقصودة. البلاغ المبدئي الذي ورد إلى غرفة العمليات عبر إدارة شرطة النجدة يدور حول حريق مخلفات على مساحة 500 متر لكن الواقع جاء مغايرا 180 درجة.

لم يحتاج رجال الإطفاء إلى دليل يقودهم إلى وجهتهم. سحابة سوداء غطت سماء المنطقة التي تلونت بالأحمر لارتفاع ألسنة النيران لأمتار عدة.

قرار سريع اتخذه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة. طلب تعزيزات إضافية ليصل إجمالي عدد سيارات الإطفاء المشاركة 12 سيارة إلى جانب 6 خزانات مياه استراتيجية سعة (8 - 15 - 35) طنًا.

وجها إلى وجه، وجد رجال الدفاع المدني أمام جحيم نيران على مساحة فدان ونصف من أصل 4 أفدنة تضم باكيا خشبية عشوائية مخصصة لفرز القمامة.

هذا بالإضافة إلى أصوات الانفجارات الناجة عن احتراق عبوات "بيروسول" يعمل أصحاب تلك الباكيات على فرزها ومن ثم إعادة تدويرها.

أولى الخطوات جاءت بتقسيم القوات إلى مجموعات عمل مُصغرة تعمل كل منها على عزل مسرح العمليات عن المجاورات ومحاصرة النيران وتجميعها في بؤرة واحدة.

توجيهات صارمة من قائد أطقم الإطفاء لرجاله بارتداء الأقنعة الواقية لحمايتهم من الغازات السامة الناتجة عن احتراق أطنان من القمامة.

120 دقيقة من العمل المتواصل لفريق عمل متناغم الحركة يقوده مدير الحماية المنية ورئيس إدارة الإطفاء منحت القوات السيطرة على زمام الأمور.

لم تتوقف أعمال السيطرة حتى الرابعة فجر اليوم التالي. تواصلت جهود مكافحة بؤر النيران حتى أحكم رجال الإطفاء سيطرهم على المشهد. تم إخماد حريق هائل التهم الأخضر واليابس، لخصه أهالي المنطقة في عبارة "الزرايب بتولع" دون وقوع إصابات في صفوف القوات أو السكان.

مع شروق الشمس عاد الهدوء إلى المنطقة بعد ليلة عصيبة عاشها سكانها موجهين الشكر إلى رجال الحماية المدنية على جهودهم وسرعة استجابتهم للحريق قبل امتداده إلى الوحدات السكنية.

على طريق الواحات وتحديدا ديوان عام مديرية أمن الجيزة، كان اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع يتابع تطورات البلاغ لحظة بلحظة عبر جهاز اللاسلكي مشيدا بأداء قوات الدفاع المدني الاحترافي في السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

انصرفت القوات إلى مقر الإدارة بمنطقة بين السرايات مع ترك سيارتين لملاحظة الحالة وسرعة التدخل حال تجدد الحريق مع الاستعانة بمعدات حي شمال الجيزة لرفع المخلفات المحترقة.

في المقابل، ناشد أهالي البراجيل الأجهزة المعنية بسرعة التدخل وإجيدا حل جذري لمشكلة منطقة الزرايب لما تشكله من خطر دائم على الكتلة السكنية المحيطة.