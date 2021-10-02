"حفرة 6 متر".. ضبط تاجر نقب عن الآثار في مسكنه بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في ضبط تاجر للحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنه، وبحوزته 6 قطع أثرية.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام (مالك محل تجاري "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج)، بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وتبين وجود (حفر بعمق 6 متر)، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر ، وعُثر على (6 قطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها).

بعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالحفر للتنقيب عن الآثار بقصد التربح، وأن المضبوطات نتاج الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.