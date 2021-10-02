إيقاف استئناف مجدى عبد الغنى على تغريمه 200 ألف جنيه فى قضية الميراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح مستأنف الدقى، وقف نظر استئناف كابتن مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم تغريمه 200 ألف جنيه فى قضية الميراث، وقفًا تعليقيًا، لحين الفصل فى الطعن المقدم من جانبه بعدم دستورية المادة التى يحاكم بها.

وصدر حكم سابق ضد "عبد الغني" من محكمة جنح الدقي، بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، في قضية متعلقة بخلافات الميراث مع أقاربه والتي تحمل رقم 12280 سنة 2020 جنح الدقي.

كان مجدي عبد الغني اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان أنور السمرجي محامي عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقي الميراث وهم ورثة فاطمة سيد أحمد شقيقة والد المدعى عليه، أقام دعوى اختصمه فيها هو وآخرين، واتهمه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بموكله.