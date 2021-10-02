"ابنكم انتحر".. جثة طافية تكشف المشهد الأخير في حياة شاب بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة شاب بنهر النيل شمال المحافظة.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة توصلت إلى أن شابا يبلغ من العمر ٣٤ سنة أقدم على الانتحار من أعلى كوبري الجلاء لمروره بأزمة نفسية، وأنه مبلغ بتغيبه بقسم شرطة قصر النيل.

واستدعى رجال المباحث أسرة الشاب لسماع أقوالهم تمهيدا لتسليمهم جثمان ذويهم.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل.

تم إخطار غرفة عمليات الحماية المدنية والدفع بفريق إنقاذ نهري وانتشال جثة شاب ثلاثيني يرتدي ملابسه وبها سحجات باليد.

ووجه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال بفحص الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتبين بالفحص انتحار الشاب قفزا من أعلى كوبري الجلاء منذ أيام وجرف التيار جثته وصولا إلى شمال الجيزة.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.