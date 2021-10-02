وزارة الري تعلن تفاصيل "أسبوع القاهرة الرابع للمياه" نهاية اكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لاستعراض الاستعدادات الجارية لعقد اسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص".

وصرح الدكتور عبد العاطي أنه من المقرر عقد ٦ جلسات فنية خلال فعاليات الأسبوع، حيث تقدم للاسبوع أكثر من ١٥٠ بحث علمي من عدة دول تضم أبحاث مقدمة من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس، الأمر الذى يضيف زخما علميا للاسبوع ويساعد على تبادل الافكار والخبرات ويساهم في تحديد مجالات الشراكة والتعاون على كافة الأصعدة والمستويات العلمية والدولية.

وأضاف الدكتور عبد العاطي، حسب بيان، أنه تم اختيار حوالي ٤٠ بحثا من خلال اللجنة العلمية للاسبوع والتي تتضمن عددا من العلماء والخبراء في مجالات المياه والبيئة والتغيرات المناخية، للعرض ضمن فعاليات الاسبوع.

الجدير بالذكر أنه في اليوم الأول من فعاليات الأسبوع سيتم عقد الجلسة الفنية الأولى تحت عنوان "التعاون علي المستوي الإقليمي والقطاعي لتحقيق الأمن المائي"، وستتضمن الجلسة مشاركة عدد من الباحثين والخبراء الدوليين حيث سيتم استعراض آليات وأدوات التعاون فيما يخص المياه الدولية، بالإضافة لاستعراض بحث حول العلاقة بين التغذية والثقافة العامة والصحة وطبيعة التعامل مع الأنهار الدولية.

كما سيتم عقد جلستين فنيتين في اليوم الثاني تحت عنوان "التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية"، وكذلك إدارة الفيضانات والسيول كمصدر غير تقليدي للمياه العذبة، كما سيتم عرض بحث عن الاستخدام الفعال لمياه الصرف من المزارع السمكية في تحسين جودة المحاصيل وزيادة إنتاجية المياه في أنظمة الاستزراع المائي المتكاملة، كما سيتم عرض بحث عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على المياه.

وفي اليوم الثالث سيتم عقد الجلسة الفنية الرابعة تحت عنوان "المياه والمجتمع" والتى ستناقش عدد من الأبحاث العلمية حول حوكمة المياه من خلال معالجة فجوات البحث والابتكار في المستقبل، وبحث حول الزيادة السكانية وخطة تخفيف الضغط على الشواطئ المصرية.

وخلال اليوم الرابع من الفعاليات سيتم عقد جلسة فنية تحت عنوان "المياه والتغيرات العالمية" والتى سيشارك فيها عدد من الخبراء والباحثين في مجالات المياه والتغيرات المناخية، حيث سيتم عرض بحث عن الجفاف الموسمي وتأثيرات تغير المناخ في المنطقة العربية، وكذلك بحث عن تأثير تغير المناخ على درجة حرارة مياه بحيرة قارون ومعدل البخر بها.

وأثناء فعاليات اليوم الخامس سيتم عقد جلسة فنية عن "الابتكار في العلوم المائية" من خلال عرض بحث حول إزالة النترات من الماء عن طريق استخدام بذور الشيا، كما سيتم عرض بحث عن النمذجة الهيدروديناميكية لميناء مقترح بنائه على نهر النيل.

وعلى جانب آخر، تتواصل الترتيبات الخاصة بمسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن المشاركة بمشروعات وابتكارات لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والتي شارك فيها الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية بأكثر من ٦٠ بحثا في مجال المياه.​