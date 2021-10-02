رئيس جامعة الأزهر يستعرض استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أهمية غرس قيم الانتماء الوطني والجامعي من اليوم الأول للدراسة، وأن يتوافر بالكليات المناخ الملائم للدراسة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، لاستعراض استعدادات العام الدراسي الجديد لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي، بحضور الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والمحاسب مجدي أبو سكين أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن والأمن الجامعي، وسعيد يوسف مدير المشتريات، وعادل بكر مدير عام رعاية الطلاب.

وأشار المحرصاوي إلى ضرورة أن يعرف الطلاب أماكنهم في السكن بالمدن الجامعية ويستقروا فيها، شريطة الحصول على لقاح كورونا، وتفعيل الأنشطة الطلابية في الكليات.​