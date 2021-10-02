شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصطحب نظيره الأردنى فى جولة بعدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، فى جولة لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل رئيس الوزراء الأردني إلى القاهرة الخميس الماضي ، في زيارة رسمية، تشمل عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفي مدبولي لبحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجولة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة.