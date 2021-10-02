شكرا لقرائتكم خبر عن جون كيري: ترشيح مصر لاستضافة مؤتمر المناخ العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ جون كيري يوم السبت، إن مصر قد تم اختيارها بالفعل المرشحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل.

وفي كل عام، يتولى بلد يمثل منطقة مختلفة من العالم رئاسة المؤتمر ويتم استضافة الاجتماع في ذلك البلد.

وفي الشهر الماضي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا اهتمام بلاده باستضافة القمة.

وتعقد قمة هذا العام في جلاسجو باسكتلندا في نوفمبر.