شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تنشر لقطات نادرة من حرب أكتوبر 1973.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع عدة فيديوهات تحمل لقطات نادرة عن حرب أكتوبر 1973، والتى يحتفل بها الشعب المصرى والدولة المصرية خلال الشهر الجارى، وذلك بمرور 48 عاما على ذكرى الانتصار الكبير للجيش المصرى في معركة استرداد الأرض والكرامة.

وتقيم الدولة بمناسبة احتفالات أكتوبر عدة فعاليات على مدار الشهر فى مختلف الاتجاهات بهدف تعريف الأجيال الجديدة بما فعله الجيش المصرى والشعب فى ملحمة السادس من أكتوبر 1973.

ونشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.