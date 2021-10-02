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خطوات تساعدك لخفض فاتورة الكهرباء فى مكتبك.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - نقدم بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب يمكن اتباعها لخفض قيمة فاتورة الكهرباء، وتجنب ارتفاع الفواتير وضمان الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية ، وهى كالاتي:

 

1- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف. 

 

2- إعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.

 

3- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.

 

4- اطفي إضاءة الغرف عند الخروج.

 

5- استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إذا أمكن.

 

6- عند مغادرة المكتب قم بفصل الأجهزة ( الكمبيوتر - طابعات _ ماكينات تصوير ...الخ.)

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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