شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تساعدك لخفض فاتورة الكهرباء فى مكتبك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نقدم بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب يمكن اتباعها لخفض قيمة فاتورة الكهرباء، وتجنب ارتفاع الفواتير وضمان الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية ، وهى كالاتي:
1- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف.
2- إعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.
3- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.
4- اطفي إضاءة الغرف عند الخروج.
5- استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إذا أمكن.
6- عند مغادرة المكتب قم بفصل الأجهزة ( الكمبيوتر - طابعات _ ماكينات تصوير ...الخ.)