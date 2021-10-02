5- استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إذا أمكن.

القاهرة - سامية سيد - نقدم بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب يمكن اتباعها لخفض قيمة فاتورة الكهرباء، وتجنب ارتفاع الفواتير وضمان الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية ، وهى كالاتي:

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تساعدك لخفض فاتورة الكهرباء فى مكتبك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية