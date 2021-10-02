شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أملاك الرى فى مدينة الصف بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على أراضي أملاك الدولة، في إطار الموجة 18 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، فقد أزال

مركز ومدينة الصف عقارا مخالفا (فيلا) على أراضي أملاك الدولة بمساحه 175م بمنطقة أبو جبيرة بقرية الشرفاء، حيث بدأت أعمال الإزالة منتصف الليل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من العميد علي عبد الله رئيس المركز.

كما قام مركز أوسيم بإزالة سقف جمالون مقام بالمخالفة على مساحة 400 متر بقرية برطس، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من فرج عبد العاطي رئيس المركز .

وفي مركز ومدينة منشأه القناطر، تم إزالة وفك شدة خشبيه لعقار تحت الإنشاء على مساحة 200 متر بقرية بني سلامة بمتابعة من السيد محمد عبد الراضي رئيس المركز.