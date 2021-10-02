شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة إنجاز تاريخى غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة لجميع القاضيات العضوات في الجهات والهيئات القضائية بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصرى العريق الذى يواكب بداية العام القضائى، وكذلك الاحتفاء بالتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لأول مرة في تاريخ مصر لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.

وقالت الدكتورة مايا مرسي "أنا سعيدة للغاية وفخورة بأن أكون من المحظوظات اللاتي يشهدن هذا اليوم المميز الذي سيظل علامة من العلامات المضيئة والمحفورة في ذاكرة التاريخ المصري وهو اليوم الذي انتصرت فيه المرأة المصرية وتمكنت من تحقيق حلم طال انتظاره".

مشيرة إلى أن ما نشهده اليوم هو ثمرة نضال عظيمات مصر لمدة طويلة تصل الى 72 عاماً بهدف الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة فلهن من حفيداتهن كل الحب والشكر والتقدير.

وأضافت أن هذا الإنجاز التاريخي للمرأة المصرية غير المسبوق لم يكن ليتحقق بدون قيادة سياسية حكيمة داعمة للمرأة تتطلع دائماً إلى الامام، ترسم طريق ومستقبل مصر الحديثة بأحرف من نور، تؤمن أن تنمية وتقدم مصر لن تكون بدون مشاركة سواعد أبناء وبنات هذا الوطن.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن نساء مصر وفتياتها يبعثن برسالة امتنان واعتزاز لهذا القائد العظيم الذي انصفهن وساندهن ودعم وصولهن لأعلي المناصب القيادية، فهن اليوم يعشن حقيقة استمرت لعقود امراً مستحيلاً ، متمنية كل التوفيق والنجاح لقاضيات مصر الجليلات وأن يكن مصدر فخر واعتزاز للمرأة المصرية، وسبباً في تحقيق العدالة الناجزة.

ويحتفل قضاة مصر بعيدهم لأول مرة في التاريخ، خلال عهد الرئيس السيسى الذى أصدر قرارَا بأن يكون الأول من أكتوبر من كل عام عيدًا موحدًا للقضاة فى جميع الهيئات القضائية المختلفة وتم اختيار هذا اليوم من كل عام لأن قضاة مصر يبدأون فيه عامًا قضائيًا جديدًا، وتنعقد الجمعيات العمومية لجميع المحاكم فى مصر ليوزع عمل الدوائر القضائية بمختلف الهيئات، ليبدأ فى هذا التاريخ «رسميا» عمل واحدة من أقدس المهن وهى مهنة «القاضي».