شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الخير تطلق مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية إطلاق مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكري لغير القادرين بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، نائبة عن رئيس مجلس الوزراء وتحت رعاية وبحضور الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج والوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضحت فى بيان، أنه حسب الإحصاءات الطبية الموثقة يوجد فى مصر 9 ملايين مواطن مصاب بمرض السكر، منهم حوالي 10% معرضون لبتر القدم بسبب مضاعفات القدم السكرى، وتتضاعف معاناة مرضى القدم السكرى غير القادرين اذا ما علمنا ايضا أن العلاج العالمى الذى اكتشف مؤخرا ويعمل على الحماية من بتر القدم السكرى مكلف جدا.

وأكدت مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين تعمل على تجهيز غرف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكرى بالمستشفيات الجامعية بـ16جامعة بأنحاء الجمهورية قابلة للزيادة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كذلك تتعاون صناع الخير مع وزارة الصحة من خلال الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية وعبر معهد السكر وتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية لمرضى القدم السكرى غير القادرين، بتوفير العلاج الواقي من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات المرضية غير القادرين، وخاصة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الاصابة بالقدم السكرى وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الامثل مع جروح القدم السكرى .

وتستهدف صناع الخير وصول خدماتها إلى مليون مواطن في خمس سنوات حيث تستهدف سنويا تقديم خدمات العلاج والمتابعة وعمل الغيارات لـ 100 ألف مريض قدم سكرى وتقديم خدمات التوعية لـ100 ألف مواطن سنويا أيضا للعمل علي حمايتهم من البتر.

يذكر أن اطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية لمبادرة "قدم صحيح "لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين تأتي في اطار سلسلة اطلاق المؤسسة لسلسلة من المبادرات الاهلية الجادة التى قدمت خدمات نوعية طبية فريدة في مجالات عدة وتحول عدد منها الى مشروعات قومية حيث بدأت صناع الخير نشاطها الخيرى باطلاق مبادرة "اطمن على نفسك" للقضاء على فيروس سى تبعها اطلاق مبادرة "عنيك في عنينا " لمحاربة العمى ثم مبادرة "اولادنا في عنينا " لتقديم الدعم الطبى لطلاب المدارس في القرى الاشد احتياج في مجالات العيون والانميا والسكر وغيرها من التخصصات الطبية الهامة كذلك اطلقت صناع الخير مبادرات نبض حياة لدعم مرضى القلب غير القادرين ولمسة خير لدعم مرضى الامراض الجلدية المزمنة غير القادرين ومبادرة قرى الامل لتنمية وتطوير القرى الاشد احتياجاً.