شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مسار لعاصفة استوائية داخل الخليج العربى تؤثر على عمان والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لأول مرة في التاريخ مسار لعاصفة استوائية داخل الخليج العربي تؤثر اليوم علي سلطنة عمان وغدا علي الإمارات بأمطار غزيرة ونشاط رياح.

وأشارت هيئة الأرصاد ، على صفحتها، أن العاصفة بدأت في التكون خلال الأيام الماضية بالقرب من الساحل الهندي وأخذت مسارها بمحاذاة الساحل حتي وصلت الي مدخل الخليج العربي؛ واليوم ستصدم باليابسة خاصة الساحل الجنوب الشرقي لسلطنة عمان بعد وصولها الي إعصار من الدرجة الأولى.

وتابعت هيئة الأرصاد: وتوالت إصدارات الإنذارات الجوية في سلطنة عمان بشأن تأثير الإعصار، والتى يطلق عليها اسم الإعصار شاهين .