لجنة من "الزراعة" تتفقد محطات القطاع الخاص لشتلات القصب في قنا والأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قامت اللجنة الفنية العلمية برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسئول عن ملف حصر ورفع كفاءة الأصول، والدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور أيمن عش مدير معهد بحوث السكر، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات، بتفقد محطات القطاع الخاص لإنتاج شتلات القصب بمركز قوص بمحافظة قنا، وبمركز الضبعية بمحافظة الأقصر.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم أن هذه الزيارة تأتي استكمالا لتنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار متابعة نتائج زيارة الوزير لمحافظة الأقصر الشهر الماضي.

وقال سليمان إن المحطات التي تم تفقدها يوجد بها 2 مليون شتلة قصب ستتم زراعتها في الحقول الإرشادية التي تستخدم أساليب الري الحديث، كما شملت الجولة زيارة محطة بحوث المطاعنة والتي تبلغ مساحتها 636 فدانا وتفقد زراعات القصب وفحصها.

وأضاف أن اللجنة تفقدت أيضا حقول الذرة لمتابعة موقف دودة الحشد والحقل الإرشادي بقرية الحجيرات مركز قفط بالأقصر، والذي تم زراعته قصب بالشتل وباستخدام نظم الري الحديث.

وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية أهمية أن يكون هذا الحقل نموذجا لجميع المزارعين بالأقصر يحتذى به لتعميم زراعة القصب بنظام الشتلات والذي يحقق فوائد كثيرة للمزارعين منها زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف ومستلزمات الإنتاج وترشيد المياه.

من جانبه، قام مستشار وزير الزراعة للمتابعة بتفقد جميع المنشآت بالمحطة، وأكد ضرورة تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالإسراع في تنفيذ نظم الري الحديث، بالتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي بالوزارة، وكذا الإسراع في تطوير المساقي بالمحطة لتكون نموذجا يحتذى به جميع المزارعين.

وقال إن الوفد تفقد الزراعات التي تم تحويلها من نظم الري التقليدية إلى الري الحديث، وعقد حوارات مع المزارعين للتوعية بأهمية تحديث الري لمواجهة محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها.. مشيرا إلى أن أنظمة الري الحديثة تسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وترشيد استهلاك المياه وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن الاستغلال الأمثل والكامل لجميع المساحات غير المستغلة في محطة بحوث المطاعنة هو أحد أهم أهداف تلك الزيارة، ويأتي في إطار جهود وزارة الزراعة خلال هذه المرحلة في حسن استغلال جميع المزارع والمحطات التابعة للوزارة بشكل اقتصادي وعلمي حتى تكون نموذجا يحتذى به لجميع المزارعين.​