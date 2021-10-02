تفجر شلالات وزيادة المد البحري.. الإعصار "شاهين" يدخل بحر عمان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

دخل الإعصار "شاهين" بحر عُمان، وبدأت تأثيراته غير المباشرة تظهر على السواحل الشرقية للسلطنة، وسط مطالبات بإخلاء منازل سكان المناطق الواقعة في مسار الإعصار الذي يبعد نحو 320 كيلومترًا عن العاصمة مسقط.

وأفاد حساب "طقس العرب- السعودية" على تويتر، بأن الساعات الأخيرة شهدت بداية ظهور عين "شاهين" المُصنّف كإعصار مداري من الدرجة الأولى، ودخوله بحر عُمان.

وبدأت التأثيرات غير المباشرة تظهر على سواحل السلطنة، حيث اشتد هياج البحر وارتفاع الأمواج، وزيادة سرعة الرياح والمد البحري، فيما تفجرت شلالات في بعض المناطق، حسبما أظهرت آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في عُمان.

ويُتوقع أن يستمر ارتفاع الموج بفعل تأثير الحالة المدارية للإعصار "شاهين" حتى الاثنين المقبل، بحسب موقع "طقس العرب" المعني بمتابعة أحوال الطقس في العالم العربي.

في غضون ذلك، تتواصل تنبيهات هيئة الأرصاد العُمانية بعدم ارتياد البحر والابتعاد عن المناطق المنخفضة المجاورة للسواحل، مع ارتفاع موج البحر في بعض أجزاء بحر عمان.

وأكدت استمرار تدفق السحب التي تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من سواحل بحر عُمان (محافظتي جنوب الشرقية ومسقط)، وسط توقعات بامتدادها تدريجيًا لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة.

وتوقعت بدء التأثيرات المباشرة للإعصار المداري صباح غد الأحد مع اشتداد سرعة الرياح وغزارة الأمطار بكميات تتراوح بين 150 إلى 600 ملليمتر.

وأعلنت السلطات العُمانية الأحد والاثنين إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في منشآت القطاع الخاص، عدا محافظتي ظفار والوسطى، نظرًا للظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة، وفق وكالة الأنباء العمانية.

تأثر السعودية والإمارات

ويُتوقع أن تتأثر أجزاء من السعودية والإمارات بالإعصار "شاهين" خلال الساعات المقبلة، بهطول أمطار شديدة الغزارة، ورياح شديدة السرعة، وارتفاع في الأمواج.

بدوره، توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تأثر أجواء المملكة بشكل غير مباشر خلال الـ 48 ساعة القادمة، من خلال هطول أمطار لعدة أيام تشمل 7 مناطق.

وستمتدّ الأمطار لتشمل 7 مناطق بالمملكة: (نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والرياض والشرقية)، وذلك اعتبارًا من الاثنين المقبل، على أن تستمر لعدة أيام.

وحذرت السفارة السعودية في مسقط جميع مواطنيها المقيمين هناك بتوخي الحيطة والالتزام بتعليمات الطيران المدني في السلطنة.

وحضت السفارة في حسابها على تويتر، رعاياها في حالة الحاجة إلى المساعدة، على التواصل معها على هاتف شؤون السعوديين. ويبعد "شاهين" عن الحدود السعودية شرق الربع الخالي نحو 700 كيلومتر.

وفي الإمارات، قد يتأثر الساحل الشرقي بمد بحري مساء اليوم، خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة.

ومن بعد ظهر ومساء غدًا الأحد، تتأثر بعض مناطق الإمارات بامتداد الحالة المدارية، وتحديدًا المناطق الشرقية لتشمل منطقة العين والمناطق الجنوبية، وبعض المناطق الوسطى، حيث تتكاثر السحب الركامية تصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة.

وتكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية خاصة مع السحب الركامية، وفق الأرصاد الجوية بالإمارات.

ورفعت بلدية مدينة كلباء الإماراتية، السبت، العلم الأحمر على شواطئها نظراً للحالة المدارية ببحر العرب.

وأكدت أن فرق العمل على أتم الاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية.

ويتمركز "شاهين" حاليًا شمال غرب بحر العرب عند خط عرض 24.3 شمالًا وخط طول 60.9 شرقًا، تصاحبه تشكلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر العرب تبلغ سرعتها حول المركز من 116 إلى 150 كيلومترًا في الساعة.

وبحسب الأرصاد الجوية الإماراتية، يبعد مركز الإعصار 440 كيلومترًا من السواحل الفجيرة، وسرعة حركة الإعصار 11 كيلومترًا في الساعة باتجاه غرب - شمال غرب.