4.8 مليون طن.. رئيس برلمانية "الشعب الجمهوري" يكشف عن أسباب زيادة الصادرات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بارتفاع حجم صادرات مصر الزراعية إلى 4.8 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر، بزيادة 602 ألف و964 أطنان عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أبو هميلة، خلال بيان له اليوم السبت، أن سبب زيادة الصادرات الزراعية هو زيادة جودة المنتج الزراعي والثقة العالمية فيه والتوسع في فتح أسواق جديدة عالميًّا لتسويقه .

ونوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بأن كل الوزارات تبذل جهدًا كبيرًا لتنفيذ تعليمات القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، والذي يسهم في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وتقليل فاتورة الواردات، موضحًا أن مصر تتميز بقوتها في تصدير الموالح والبطاطس والفراولة والبصل.. وغيرها من المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية .

وتوقع أبو هميلة زيادة الصادرات الزراعية خلال الفترة القادمة أعلى من ذلك بكثير، مرجعًا السبب إلى التزام المصدرين بجميع الاشتراطات اللازمة وتحسن جودة المنتج الزراعي المصري وثقة الأسواق العالمية به، إضافة إلى التوسع في زيادة مساحة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي، إضافة إلى تطهير المصارف وافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر منذ أيام، والتي سينتج عنها منتج زراعي عالي الجودة .

وتابع أبو هميلة بأن المنتجات الزراعية المصرية تصدر إلى أكثر من 150 سوقًا دولية عالمية، مضيفًا أن من أسباب زيادة الصادرات أيضًا تقديم الدولة الدعم الكبير للمصدرين ومنحهم التمويلات التي يحتاجون إليها بفائدة بسيطة، إضافة إلى تيسيرات الحجر الزراعي للمصدرين في تسهيل إجراءات التصدير وضمان عدم تصدير أي منتج غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى فتح 30 سوقًا عالمية جديدة لتسويق المنتجات الزراعية على مدى العامين الماضيين؛ مثل اليابان الهند والبرازيل والأرجنتين والسلفادور وإندونيسيا ونيوزيلندا وغيرها .