الكنيسة الأسقفية: ٨ أكتوبر حفل تدشين إقليم الإسكندرية بحضور رئيس أساقفة كانتربري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر إن حفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة يعقد في الثامن من أكتوبر المقبل بحضور جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري الذي يصل من المملكة المتحدة خصيصًا لهذا الغرض على أن يتمم خدمة التدشين بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

من جانبه قال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية إن الكنيسة بدأت في إرسال الدعوات للمسئولين وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة لحضور هذا الحدث التاريخي الذي يعزز مكانة مصر بين أشقائها الأفارقة، حيث يشرف الإقليم الجديد للكنيسة على ١٠ دول إفريقية هي مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال وترأسه مصر حاليًا.

وأكد رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية في بيان له اليوم إن عددا غير قليل من قيادات اتحاد الكنائس الأنجليكانية العالمية أكد الحضور بالإضافة إلى رؤساء أساقفة من العديد من الدول الإفريقية الشقيقة سوف يشاركون في طقوس خدمة التدشين

فيما كلف رئيس الأساقفة المركز الإعلامي للكنيسة بالتواصل مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتسهيل حضورهم وتغطيتهم لهذا الحدث الضخم مع تأكيده على التقدير العميق للإعلام والدور الذي يلعبه في التعريف برسالة وأنشطة الكنيسة.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن الكنيسة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا ومن ثم سوف تكتفي الكنيسة بعدد محدود في كاتدرائية جميع القديسين التي تتسع لأكثر من ألفي شخص مع الالتزام بارتداء الكمامات طوال مدة الصلوات.