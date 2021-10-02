في ١٠ نقاط.. محمود سعد يكشف عن أسباب توقف "باب الخلق" وانتقاله إلى "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن الإعلامي محمود سعد، توقف برنامجه "باب الخلق" على شاشة "النهار"، وتحوله إلى برنامج على قناته الخاصة على "يوتيوب"، ثم نشر فيديو جديدًا عبر صفحته على "فيسبوك"، أعلن فيه الأسباب الحقيقية وراء توقف برنامجه.

ويستعرض "الخليج 365" القصة الكاملة لتوقف برنامج محمود سعد على قناة "النهار" وتحوله إلى "يوتيوب"، في التقرير التالي..

١- يوم ٢٤ سبتمبر الماضي، ظهر سعد في فيديو عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلن من خلاله استكمال برنامج "باب الخلق"؛ ولكن عبر قناته على "يوتيوب"، وتحدث إلى جمهوره عن فكرة أنه في سن 47 عامًا اكتشف أنه يستطيع أن يقف أمام الكاميرات، وأصبح مقدمًا للبرامج، والآن وهو في عمر الـ67 عامًا اكتشف طريقة للتواصل مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

٢- قال سعد: مش بحب الوداع على الشاشة ومفيش مشكلات مع القناة، وهنكمل على السوشيال ميديا.

وأضاف الإعلامي: احنا هنبدأ مرحلة جديدة، معلنًا عدم ظهوره مجددًا على شاشة التليفزيون والانتقال إلى عمل برنامج على قناته على "يوتيوب".

٣- وتابع سعد: "(باب الخلق) خلاص مالوش نصيب يستمر أكثر من كده.. ربنا فتح لنا سكة تانية، ممكن نتقابل على يوتيوب".

٤- وقال سعد: هنزل من عربيتي وننزل نتصور مع الناس في القاهرة وإسكندرية وطنطا والصعيد، مضيفًا: أرجوكم ماتزعلوش إن (باب الخلق) وقف؛ لكن ربنا فتح لي بابًا آخر.

٥- وقال الإعلامي، في فيديو نشره عبر منصاته على السوشيال ميديا، أمس الجمعة: هناك مَن ينشر شائعات عن سبب وقف البرنامج، وأنه تم منعي من الظهور الإعلامي، وإذا لم أرد على هذه الشائعات سأكون موافقًا عليها.

٦- وتابع محمود سعد بأن البرنامج لم يكلف القناة كثيرًا (من الناحية المادية) غير أنه لم يربح كثيرًا أيضًا، وأنهم لم تكن هناك مشكلات في المادة الإعلامية للبرنامج، متابعًا: هناك ظروف مادية للمحطة.

٧- واستطرد الإعلامي: منذ 10 سنوات مع بداية عملي مع قناة "النهار"، لم يزد فيها أجري، بل كان في النازل؛ ولكن بين الناس كان هناك أشياء أخرى تعلو وارتباط بين الناس، ولم أعترض؛ حتى إنني فوجئت أثناء توقيع العقد لعام 2020 بأن الأجر زهيد جدًّا، ورفضت التوقيع، ولم يتم توقيع عقود عامَي 2020 و2021، ولم أسأل ما أتقاضاه شهريًّا.. اللي كانوا بيديهولي في الشهر كنت باخده.

٨- ولفت محمود سعد إلى أن إنهاء العمل مع القناة لم يستغرق سوى 10 أو 15 دقيقة مع صاحب المحطة، موضحًا أنه لم يحدث أي خلاف، وخرج من القناة بشكل ودي، مع الاتفاق على تقديم برنامجه على مواقع التواصل الاجتماعي: "خرجنا بكل هدوء وشياكة"، وإن أي شيء يكتب أو يقال عن خلافات بينه وبين إدارة القناة غير صحيح.

٩- وعن الشكل الجديد للبرنامج على "يوتيوب"، قال: دلوقتي هنمشي ونتجول في الشوارع ونصور ونتكلم ونحاول نقدم اللي نقدر عليه، مش لغرض إلا غير إني أفرجكم الناس اللي أنتم ممكن في زحام الحياة مابتشوفوهاش، واللي أنا شخصيًّا مابشوفهاش، وباشوفها معاكم من أول وجديد، وباكتشف الناس من أول وجديد.

١٠- وأكد سعد أن برنامجه الجديد لن يقتصر في تقديمه على محافظة القاهرة فقط، وإنما سيتجول في كثير من الأماكن والمحافظات، قائلًا: "هاركب عربيتي أو أؤجر عربية ميكروباص أو تاكسي، وننزل نصور مع الناس في كل محافظة من محافظات مصر، بلدنا مليانة بأماكن حلوة، وإن شاء الله أفرجكم على أماكن حلوة وتعجبكم.