بعد جريمة سائق التوك التوك.. جثة جديدة لشاب في نهر النيل بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية جثة شاب بنهر النيل مركز الوراق شمال الجيزة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل.

تم إخطار غرفة عمليات الحماية المدنية والدفع بفرق إنقاذ نهري وانتشال جثة شاب ثلاثيني يرتدي ملابسه وبها سحجات باليد.

ووجه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال بفحص الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه أو إقدام الشاب على الانتحار.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تأتي الواقعة بعد أيام قليلة من فك طلاسم العثور على جثة سائق توك توك مقيدا بالحبال وحول رقبته سلك بنهر النيل بالوراق، وتبين أن شخص وزوجته قتلاه خنقا وتخلصا من الجثة من أعلى كوبري الساحل.