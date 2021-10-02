مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة.

أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال شهر، في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط 1863 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية–السويس- الدقهلية – الشرقية - كفر الشيخ– سوهاج- القليوبية – المنيا - قنا– البحرالأحمر– دمياط–الأقصر – المنوفية – أسوان – الإسماعيلية – بورسعيد- البحيرة) بإجمالي مضبوطات 1156 قطعة سلاح نارى أبرزها (مدفع أر بى جى- 2 رشاش- 1 جرينوف – 171 بندقية آلية– 256 بندقية خرطوش– 47 مسدس – 678 فرد محلي - وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سرقة، مخدرات، سلاح ").