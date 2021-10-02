تأجيل محاكمة 14 متهمًا في قضية "العائدين من الكويت" لـ2 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثانية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة بـ"العائدين من الكويت"، لجلسة 2 نوفمبر.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الـ14 إلى الجنايات، لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول مسؤولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسؤولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعى المسلحة التابعة لها، وتسللوا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد.