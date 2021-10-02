الأمن يكشف مفاجأة في مقتل عروس القليوبية يوم حنتها: "عريسها قتلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط قاتل عروس قليوب، وتبين بأن عريسها وراء الجريمة بسبب إرغامه على الزواج منها.

تلقى قسم قليوب إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل مقيمة دائرة القسم، وبها عدة طعنات وما قرره والد المجني عليها أنه حال قيامه بالاحتفال بحنة كريمته "المجني عليها " أمام مسكنه ورد لها إتصال هاتفي على إثر ذلك قامت بالخروج من مسكنهما وعقب تأخرها قام بالبحث عنها وعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء وبها عدة إصابات وتبين عدم تواجد هاتفها المحمول فقام بنقلها للمستشفي لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت.

وأسفرت الجهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمة المجني عليها "زوجها" عامل وباستهدافه أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه عقد قرانه على المجني عليها على غير رغبته إرضاءً لوالديه لارتباطه عاطفياً بإحدى الفتيات فعقد العزم على التخلص من المجني عليها.

وأضاف المتهم أنه قام باستدراجها لمحل العثور وتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين " وعقب تأكده من مفارقتها للحياة، قام بالاستيلاء على هاتفها المحمول ولاذ بالهرب وعاد لمسكن المجني عليها مرة أخري حتى اكتشف ذويها عدم تواجدها فقاموا بالبحث عنها إلى أن عثروا عليها فقام بنقلها للمستشفي حتى يبعد عنه الشك، أرشد عن (الأداة المستخدمة في الواقعة، والهاتف المحمول المستولي عليه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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