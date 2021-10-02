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العثور على جسم غريب بجوار سفارة بيلا روسيا في الدقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال عن سلبية بلاغ العثور على جسم غريب بجوار إحدى السفارات بحي الدقي.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لفرقة الوسط إشارة من مأمور قسم الدقي بالاشتباه في جسم غريب بجوار سفارة بيلا روسيا بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ يرافقهم خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية وتبين سلبية البلاغ.

وأجرت قوات الحماية المدنية عملية تمشيط للشارع بواسطة الكلاب المدربة والأجهزة الحديثة تحسبا للعثور على أي أجسام أخرى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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