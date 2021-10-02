شكرا لقرائتكم خبر عن تمتد للوجه البحرى.. الأرصاد تكشف تفاصيل فرص سقوط أمطار الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل فرص الأمطار خلال الساعات القادمة، حيث تتعرض البلاد لفرص سقوط أمطار اليوم وغدا الأحد .

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم السبت 2 أكتوبر، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية العربية على فترات متقطعة.

كما أوضحت هيئة الأرصاد، أن غدا الأحد 3 أكتوبر، يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.