شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول عرض للصوت والضوء بمعبد أبي سمبل بعد تحديث أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أطلقت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية أمس الأول عرضا للصوت والضوء، بمعبد أبوسمبل بنسخ الافلام الجديدة بعد طباعتها وتجهيزها باسبانيا، حيث تم توفير قطع الغيار اللازمة لتركيب أفلام جديدة، والتي تعمل علي تجسيد الاحداث أمام الرواد بصوره اوضح وافضل

وفي بيان له اليوم، صرح محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي للشركة، انه قد تم اطلاق اول عرض للصوت والضوء بأبو سمبل بعد تحديث الافلام بتكلفه ١٠٠الف يورو حيث تم طباعتها بأسبانيا لمشاهده عروض الصوت والضوء بطريقه افضل والتى تجعل المشاهد يتعايش مع الاحداث برؤيه أوضح وافضل تجعله يستمتع بكل لحظه في العرض .

وأضاف عبد العزيز ان الشركه تحرص دائما علي تحديث عروضها وتطويرها والتي من شأنها نشر السياحه الثقافيه بطريقه جذابه وممتعه تجعل السائح يستمتع بتجربه سياحيه فريده بين احضان الحضاره المصريه العظيمه.

يذكر أنه قد تم إطلاق اول عرض للصوت والضوء بمعبد أبو سمبل بأسوان في إبريل 2000 والذي يعد من أروع مشروعات الصوت والضوء والذي يحكي مراحل بناء المعبد ب٩ لغات.