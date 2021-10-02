شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى حريص على تفعيل دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعضوية كل من: المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضى عبدالله شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار حمادة الصأوی النائب العام والمستشار حسين فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية واللواء صلاح الروينى رئيس هيئة القضاء العسكرى والمستشار نجاح أحمد موسى مساعد أول وزير العدل أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتى فى إطار حرص الرئيس السيسى على تفعيل دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، وكذلك متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس، فضلاً عن جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية.