شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحمى وتحترم منصة العدل.. رسائل مهمة للرئيس بيوم القضاء المصرى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصرى، أنه لن يتدخل أبدا في أحكام القضاء، متابعا: "أنتوا مش هتسمحولى بالتدخل.. لن أتدخل أبدا في أحكام القضاء.. وليس لى دور في هذا المجال.. وأنتم تتحملون المسئولية أمام الله في أحكامكم والدور للقضاء فقط".





رسائل مهمة للرئيس فى يوم القضاء المصرى رسائل الرئيس السيسى

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء: "دولة القانون الدولة العزيزة بقضائها وقوانينها.. كل الدعم والاحترام والتقدير لكم.. ومش عاوز أطول عليكم.. دائما القضاء في مصر شامخ وترفع رايته بكم.. وقادر على تحقيق العدالة الناجزة بين الناس.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".