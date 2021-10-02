شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. الرئيس السيسى: عدم التدخل في شئون القضاء قاعدة ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المهمة، على رأسها بدء فعاليات احتفال يوم القضاء المصرى بحضور الرئيس السيسى، وإرسال مصر مساعدات طبية ودوائية لدولة الصومال الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف المحن والأزمات،

وإلى أهم الأخبار: بدء فعاليات احتفال يوم القضاء المصرى بحضور الرئيس السيسىبدأت منذ قليل، فعاليات احتفالية يوم القضاء المصرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.





الرئيس السيسى: عدم التدخل فى شئون القضاء قاعدة ذهبية لا نحيد عنهاأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن احترام القضاء واحترام استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه أمر محسوم، متابعا: "عدم التدخل في شئون القضاء قاعدة ذهبية لا نحيد عنها"..





الرئيس السيسى: تعلمت من شقيقى دور ومكانة العدالة فى مصرقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يوجه الاحترام والتقدير للقضاء المصرى، متابعا: "هذا الأمر نابع عن مسيرة.. وأنا مش بعيد عنكم.. ولى الشرف أن يكون شقيقى ضمن أعضاء القضاء..





الرئيس السيسى يوجه تحية تقدير واعتزاز للرئيس السابق عدلى منصوروجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للرئيس السابق عدلى منصور، كل التحية والتقدير والاحترام، قائلا: "كانت مشاركته ومساهمته وقيادته للدولة فى وقت من أصعب الأوقات التى مرت على مصر أمر محل تقدير واحترام كل المصريين، ومنى أنا شخصيا، وتقديرا له واعتزازا على لمكانته ومكانة القضاء المصرى.





مصر تدين بأشد العبارات مواصلة الحوثى هجماته صوب أراضى السعوديةأدانت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بأشد العبارات مواصلة الحوثي هجماته صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان أخرها محاولة استهداف أحياء سكنية.





29 جهة مهتمة بالإبداع والفنون الحرفية تشارك فى معرض تراثناتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض تراثنا يوم السبت المقبل 9 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 2021،





مصر تسترد تمثالين أثريين من الحكومة البلجيكيةفي إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري.





التعليم تتيح لطلاب الثانوية العامة دور ثان التظلم على النتيجة حتى الاثنين المقبلأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقدم بطلبات اطلاع لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة2021- الدور الثاني، اعتباراً من اليوم السبت وحتى بعد غد الإثنين 4 أكتوبر الجارى، برسم قدرة 300 جنيه للمادة الواحدة أسوة بتظلمات نتيجة الثانوية العامة للدور الأول. بدء أولى جلسات الدور الثاني لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جباليبدأت منذ قليل، أولى جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنه 2021، بدعوة المجلس للانعقاد، ليستأنف ممارسة دورة التشريعي والرقابي. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة "رعد-32" بالذخيرة الحيةفى إطار احتفالات القوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة، شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة "رعد- 32" بالذخيرة الحية .





كيروش يعلن قائمة كأس العرب المبدئية.. عودة أفشة وشريف وضم حجازى ودونجا

أرسل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني القائمة المبدئية للاعبين إلى الاتحاد العربي لكرة القدم والذي سيتم اختيار القائمة النهائية من بينها.





الحفاظ على التراث الحضاري.. استرداد تمثالين أثريين من الحكومة البلجيكية خرجا بطريقة غير شرعية.. والدولة تنجح في استعادة أكثر من 5200 قطعة خلال عام.. وضبط 1285 قطعة بالمنافذ المصرية قبل تهريبهاتسلم السفير خالد البقلي سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ولدى المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية تمثالين أثريين تم خروجهما من مصر بصورة غير شرعية..



