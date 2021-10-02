شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن احترام القضاء واستقلاليته وعدم التدخل في شئونه قاعدة ذهبية لا يمكن الحياد عنها ، مشددًا على أن دولة القانون هي الدولة العزيزة بقضائها وبقوانينها وتنفيذها، موجها لهم كل الدعم والتقدير والاحترام للقضاه.

وتوجه الرئيس ، في كلمته خلال فعاليات الاحتفال بيوم القضاء المصري، بخالص التقدير والاحترام للرئيس السابق المستشار عدلي منصور الذي كانت مشاركته ومساهمته وقيادته للدولة في أصعب الأوقات أمر محل تقدير واحترام من كل المصريين.

كما توجه الرئيس لجميع القضاة بالاحترام والتقدير، مشيرًا إلى أنه كان له الشرف أن يكون شقيقه ضمن هيئة القضاء، موضحا أنه تعلم منه الدور والمكانة والمسار الذي تتطلبه العدالة في مصر ، قائلا : "عندما توليت المسئولية كان امتدادا لفهم واعتقاد عشت عليه".