شكرا لقرائتكم خبر عن 40 سنة داخل حديقة الحيوان.. أول صور لمومياء الفيلة نعيمة بعد تحنيطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سنوات طويلة قضتها الفيلة نعيمة فى حديقة الحيوان، أسعدت خلالها ملايين الزائرين، قبل أن تنفق وتترك حزنا كبيرا لزوار الحديقة والعاملين ممن تعاملوا معها طوال تلك السنوات.

الأثر الذى تركته "نعيمة" منحها مكانة استثنائية، دفعت الجميع للحفاظ عليها حتى بعد نفوقها، وذلك بتحنيط جثتها والإبقاء على المومياء متاحة للزيارة، لتظل "نعيمة" مصدر بهجة للزوار حتى بعدما رحلت عن الحياة.

وعلى مدار شهور، جرى العمل على تحنيط وصيانة جثة الفيلة "نعيمة" من خلال عملية فنية طويلة ومعقدة، انتهت مؤخرا، لتعود "نعيمة" لاستقبال الزوار من جديد.