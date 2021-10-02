شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تعلمت من شقيقى دور ومكانة العدالة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يوجه الاحترام والتقدير للقضاء المصرى، متابعا: "هذا الأمر نابع عن مسيرة.. وأنا مش بعيد عنكم.. ولى الشرف أن يكون شقيقى ضمن أعضاء القضاء.. واتعملت منه وفهمت منه الدور والمكانة والمسار الذى تتطلبه العدالة في مصر".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في احتفالية عيد القضاء: "اتعلمت ده من بدرى اوى من 40 سنة واكثر.. وبالتالي لما توليت المسئولية كان امتدادا لفهم واعتقاد عشت عليه".