الرئيس السيسى: المرحلة الراهنة تقتضى العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية، متابعا: "الميراث القضائى له سمعة طيبة وحافل بالأعمال المشهودة والحاضر له أحكام صانت الدولة وحمت المجتمع وأدانت الخارجين على القانون وأطلقت سراح الأبرياء ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في احتفال عيد القضاء المصرى: "فليكن مسلككم قدوة لغيركم.. وأداءكم كاشفا عن قدرتكم.. وحبكم فارقا بين الحق والزور.. واعلموا من تقدمونه من تضحيات وجهد بجانب الأشقاء في القوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة.. وسائر فئات الشعب هو السياج المتين للحفاظ على بلدنا".

وتابع الرئيس السيسى: "المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن.. والوعى بحقيقة ظروفنا وما يجرى حلونا حتى يكون مستقبلنا بأيدينا ووطننا محفوظات.. لتحيا مصر دائما في عزة وسلام وامان.. بعقول حكمائها وسواعد أبنائها.. ورعاية ربها لكم منى جميعا صادق تقديرى واحترامى واعتزازى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".