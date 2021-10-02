شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات دفع فاتورة الكهرباء أون لاين بـ5 طرق.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت المعاملات المالية الإلكترونية لسداد الفواتير الحكومية هى الأسهل بالنسبة للعديد من المواطنين وخاصة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، لما تتمتع به من سرعة فى السداد وعدم انتظار المحصل الذى يتسبب عدم التزام بعضهم بالمرور شهريا فى تراكم المديونيات على المشترك.





فواتير الكهرباء وفيما يلي الطرق الآتية لسداد فواتير الكهرباء إلكترونيا:

1- الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

2- 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي".

3- فوري: - 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري، 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الامارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) · مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) · تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) و10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

4- يمكن لسكان القاهرة الواقعين فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهى (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

5- أيضا يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمى "إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة".