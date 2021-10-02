شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتكم.. كوكب الزهرة فى أبعد مسافة من الشمس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل كوكب الزهرة غدا الأحد، 3 أكتوبر 2021 أبعد نقطة من الشمس (الأوج) على مسافة 0.73 وحدة فلكية (109,206,446 كيلو متر) وذلك خلال دوران الكوكب حول الشمس والذي يستغرق 225 يوما ليكمل دورة واحدة حولها.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن مدار الزهرة حول الشمس أقرب ليكون ذو شكل دائري فالمسافة متغيرة من الشمس بحوالي 1.5 % فقط بين نقطتي الأوج والحضيض وهذا يجعل مدار الكوكب أكثر دائرية مقارنة بباقي الكواكب في نظامنا الشمسي، والمحصلة أن الكوكب يستقبل نفس مقدار الطاقة تقريبا من الشمس عندما يكون في الحضيض "أقرب مسافة من الشمس" وعند الأوج "أبعد مسافة من الشمس".

يرصد كوكب الزهرة خلال شهر أكتوبر 2021 بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل حيث سيظهر عالياً فوق الأفق الجنوبي الغربي كنجمة ساطعة للراصد بالعين المجردة، ومن خلال التلسكوب سيكون مضاء بنسبة 61 % بنور الشمس وسيبقى فوق الافق لحوالي ساعتين وربع بداية هذا الشهر.

يدور كوكب الزهرة وكل الكواكب حول الشمس في اتجاه عكس حركة عقارب الساعة، والزهرة كوكب داخلي يقع بين الارض والشمس لذلك له اطور مثل القمر.

كان كوكب الزهرة مر بالجانب البعيد من الشمس ( الاقتران العلوي) في 26 مارس 2021 ليغادر سماء الفجر ويدخل الى سماء المساء وخلال هذا الشهر سوف يصل الى استطالته العظمى الشرقية المسائية من الشمس في 29 اكتوبر 2021 وبعد ذلك في 9 يناير 2022 سيمر الزهرة بين الأرض و الشمس ( الاقتران الداخلي) ليغادر سماء المساء الى سماء الفجر.