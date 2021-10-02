شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تبحث تطبيق نظام الساعات المعتمدة ببعض الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر ، استعدادات العام الدراسي الجديد لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وشدد في لقائه مع نواب رئيس الجامعة، والأمين العام، ورئيس الإدارة المركزية للمدن؛ على أهمية غرس قيم الانتماء الوطني والجامعي من اليوم الأول للدِّراسة، وأن يتوافر بالكليات المناخ الملائم للدراسة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، وأن يعرف الطلاب أماكنهم في السكن بالمدن الجامعية ويستقرون فيها شريطة الحصول على لقاح كورونا، وتفعيل الأنشطة الطلابية في الكليات

كما بحث تطبيق نظام الساعات المعتمدة في عدد من الكليات،و يذكر أنه حضر اللقاء الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والمحاسب مجدي أبو سكين، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن والأمن الجامعي، وسعيد يوسف، مدير المشتريات، وعادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب.