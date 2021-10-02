شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تستقبل طلابها بعرض للنماذج الناجحة ووثائق نادرة فى مجلة الملتقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تحرص على غرس قيم الانتماء الوطني والجامعي لطلابها منذ اليوم الأول في الدراسة، حيث انتهت من إصدار مجلة" الملتقى" لتكن ضمن الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى لتعريفهم بأنشطة جامعتهم وإنجازاتها الحاضرة وتاريخها المشرق، ودورها في خدمة المجتمع المحلي والدولي، إضافة إلى عرض بعض النماذج الناجحة من أبناء الجامعة، مشيرا إلى أنها ستتاح لهم عبر الموقع الالكتروني للجامعة وكذا في المكتبة المركزية ومكتبات الكليات، وتم إهداؤها لكل عمداء الكليات خلال مجلس الجامعة لنقل ما فيها من محتوى للأساتذة والطلاب.

وأضاف المحرصاوي، أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً لعمليات التطوير التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي وذلك بتوثيق الإنجازات التي تسهم في التعريف بالمؤسسات التعليمية ودورها في خدمة المجتمع المحلي والدولي، كما تأتي ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بغرس قيم الانتماء الجامعي وتعريف الطلاب بتاريخ جامعتهم وحاضرها.

وأوضح المحرصاوي، أن المجلة حملت شعار "الملتقى نلتقي لنرتقي" وجاءت ضمن الأعمال الإعلامية لتوثيق أخبار الجامعة وربط ماضيها بحاضرها لتكون رافدا مهما من روافد المعرفة العامة عن أزهرنا الشريف، مشيرا إلى أنها حملت اسم الملتقى لأن جامعة الأزهر كانت ولاتزال مقصدا لآلاف الطلاب من شتى البقاع والبلدان يجلس في قاعاتها ويلتقي فيها العربي والرومي والحبشي والفارسي والأوربي فتتجسد فيها عظمة الإنسانية في الاجتماع تحت راية الإسلام واللغة العربية ليتخرج فيها الجميع وقد تعلموا الوسطية والاعتدال والتسامح والحب والإخاء فيكون شعارهم نلتقي لنرتقي .

وأشار المحرصاوي إلى أن " الملتقى" هي نشرة غير دورية توثق أنشطة الجامعة وتاريخها وتتشكل هيئتها الاستشارية من الدكتور محمد فكري نائب رئيس الجامعة، والدكتور رضا أمين عميد كلية الإعلام ، والدكتور أحمد زارع رئيس أقسام الإعلام بكلية الدراسات العليا، وأحمد الصاوي رئيس تحرير صوت الأزهر ومجدي أبوسكين أمين عام الجامعة، ويرأس تحريرها الدكتور حسام شاكر عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام، ويتكون فريق عملها من حامد سعد، محمد أبو زهرة، وحازم أبو العينين، وجمال أبوجبل ورامي دويدار، والدكتور محمود حميدة والدكتور عبدالرحمن عادل، وأحمد عبدالحميد، ومحمد الزهيري، وأحمد عطيه، ومحمد عبدالسلام.

وتابع المحرصاوي، أن مجلة "الملتقى" صدرت مع بداية العام الدراسي الجديد لتعرف الطلاب بأنشطة جامعتهم ودورها في خدمة المجتمع المحلي والدولي، وتاريخها الماضي والحاضر، إضافة إلى التعريف بحقوقهم.

وأعرب المحرصاوي عن تقديره لجهود فريق العمل برئاسة الدكتور حسام شاكر المدرس بكلية الإعلام ولتعاون جريدة صوت الأزهر في التجهيزات الفنية برئاسة أ.أحمد الصاوي، وكذا للدكتورة هناء العبيسي وكيل كلية الطب بنات لدعمها في إنجاح العمل.

يذكر أن "الملتقى" تضمنت وثائق نادرة من تاريخ جامعة الأزهر وافتتاحها، وأبرزت مرحلة تأسيس فرع البنات، وأفردت صفحات لتعريف الطلاب والموظفين بحقوقهم، وأخرى للكشف عن النماذج المتميزة ، وأصحاب القدرات الخاصة من ذوي الاحتياجات، كما احتوت على حوارات مع قيادات الجامعة وتقارير من جهود الأزهريين في النهضة العلمية بكثير من الدول.