شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصرف الآلى وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة البنك فى صرف معاشات أكتوبر اليوم من ماكينات الصرف الآلى وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ويستمر بنك ناصر الاجتماعى بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.