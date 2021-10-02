شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى مهنئا القضاء المصرى بيومه: دمتم أعينا ساهرة على إقامة الحق والعدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية القضاء المصرى فى عيدهم ؛ قائلا: في يوم القضاء المصري، أتقدم بخالص التهنئة للقضاء المصري الشامخ بكافة جهاته وهيئاته، دمتم أعينًا ساهرة على إقامة الحق والعدل، وألسنًا حارسة لسيادة القانون، وأقلامًا تكتب بحروف من نور مسيرة القضاء الوطني النبيل".

ونظمت وزارة العدل، بإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، احتفالية كبرى اليوم، السبت، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام.

ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري يكون موعد احتفال قضاة مصر معلوما ومعروفا للكافة، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي، مجموعة من القرارات كان أبرزها تحديد الأول من أكتوبر يوما للقضاء المصري وعيدا لرجاله.