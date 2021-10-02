شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 9 جنيهات.
- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.
- الكوسة بـ 7.5 جنيه .
- الجزر بـ 10 جنيهات.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 6.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات.
- الفلفل الألوان 20 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- الجوافة بـ15 جنيها.
- بلح بارحى بـ32 جنيها.
- التفاح السكرى بـ27 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها
- العنب الأحمر بـ14 جنيها.
- عنب بناتى بـ13 جنيها.
- الباميا الخضراء بـ20 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.