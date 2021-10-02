المتحدث العسكري: المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرا فى علاج الألم

وأضاف المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية: "أن ذلك يأتي خلال الفترة من 3 ـ 6 أكتوبر الجاري، على أن تنظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة.

محمد يوسف

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