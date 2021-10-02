الداخلية توجه حملات أمنية مكثفة بمحيط الكافتيريات والأكشاك.. وتضبط 51 شخصا "من تجار المزاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والجهات الأمنية المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط الكافتيريات والأكشاك على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 40 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 51 متهماً، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (22 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت ( 5,460 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (3,170 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (3 كيلو جرام).

وضبطت الأجهزة الأمنية، كمية من مخدر الآيس، وزنت ( 270 جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت ( 180 جرام)، و(1369) قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية، وضبط (مبالغ مالية – فرد خرطوش وطلقات لذات العيار – 46 هاتف محمول – 3 سيارات – 6 دراجات نارية – 4 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان).

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجاري استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري.