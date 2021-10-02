"قطع أسلاكها".. ضبط شخص متهم بسرقة دراجة بخارية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص لقيامه بسرقة دراجة بخارية.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، يفيد باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال تركها بإحدى الشوارع بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المستولى عليها وبمواجهته اعترف بسرقتها بأسلوب "قطع الأسلاك".

باستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة، بتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاط إجرامي في مجال سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، كما أقر بارتكابه 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأمكن ضبط (مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة بمسكنه).

وأضاف المتهم بإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وتم بإرشاده ضبط المسروقات (مشغولات ذهبية - شاشة) لدى عميله "سيئ النية "( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة .